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教育

12%中六生離港升學 校長：DSE助增選擇

【明報專訊】根據教育局《中六學生出路統計調查》，2022年有約12%中六畢業生離港升學。考評局昨日發表網誌，引述沙田培英中學校長朱嘉添及兩名畢業生分享，3人均認同中學文憑試（DSE）獲國際認可。朱稱DSE具嚴謹的質素保證機制，過去多年建立卓越聲譽，在香港、內地甚至全球獲高度評價，為學生帶來更多升學選擇。

英讀心理學 女生：主要看DSE成績

沙田培英中學畢業生、現於杜倫大學修讀心理學學士學位課程的方晴表示，中六時透過英國大學及院校招生事務處（UCAS）申請到英國升學，她就讀的杜倫大學主要參考DSE成績收生，部分院校亦會額外要求遞交學校預測的DSE成績等級、IELTS成績等。她稱自小希望到外國升學，感受外國學習氛圍和文化，認識來自各國的同學，拓闊眼界及跳出「舒適圈」。

在蘇州的西交利物浦大學就讀生物科學的劉海澄稱，當年以DSE成績直接獲學校取錄，到內地升學除可擴闊世界觀和眼界，亦有機會更了解祖國，如迅速的科技發展，該校亦擁有國際化的校園氛圍。

考評局稱，目前在內地及海外數以百計高等院校直接以DSE成績取錄港生，包括近140間參加「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」院校、約130間台灣院校，以及逾600間非本地院校，除了英國、澳洲、加拿大、美國等，亦包括逾300間德國公立大學。

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