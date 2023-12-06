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教育

電競龍舟煉意志 《中學概覽》部分校提精神支援措施

【明報專訊】學生自殺問題近日備受關注，昨出版的《中學概覽》亦有輯錄部分中學加強支援學生精神健康的措施。有中學透過舉辦活動，鍛煉意志，希望加強學生的精神健康，亦有學校列明，如學生有需要可獲轉介見精神科醫生。

《概覽》提到，樂善堂余近卿中學為加強學生精神健康，成立「迎曦學院」讓學生透過學術及活動鍛煉堅毅意志，敢於接受挑戰，提升解難能力及領導才能。據該校網頁，校方設電競、龍舟、耕種等活動，盼針對年輕人個人成長的不足，透過價值觀教育，培養學生作為良好公民及未來領袖的特質。香港中國婦女會馮堯敬紀念中學則表示，會以早會分享、周會講座等場合和形式，提高學生對身體、生活及精神健康的關注，冀養成正面積極的生活習慣。

《概覽》亦有介紹直資校資料，其中傳統名校聖保羅男女中學推行「全校參與模式融合教育」，輔導組教師、特殊教育需要（SEN）統籌主任、學校社工及教育心理學家緊密合作支援SEN生。校方又稱若有需要會安排轉介校外專家如精神科醫生，跟進學生情况。

另一直資女校聖保祿學校稱其校風「讓學生置身於快樂、充滿動力的學習環境中」，今年主題包括「健康、快樂的生活」，鼓勵學生參與體育和審美有關活動。該校亦提到會以全校跨學科的方式在課堂內外實施國安教育，培養國家及民族認同感。

相關字詞﹕精神健康 中學 中學概覽

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