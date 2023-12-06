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教育

中學「逆市」淨增3班 津中議會：輸才計劃紓壓 未樂觀

【明報專訊】臚列全港中學今學年開班數目的《中學概覽》昨日出版。本報統計發現，本學年有12間中學擴班，共增13班，另有10間中學累計減10班，此消彼長下中一淨增加3班。教育局估算今年度參加中一派位的學生約5.2萬人，按年增900人，升幅1.8%，並推算明年適齡中一生達6.8萬人，按年升7.6%。津貼中學議會主席李伊瑩估計，政府輸入人才計劃的受養人來港就學等因素紓緩學界壓力，但這現象不知維持多久，學界仍不樂觀。

料中一人口2025年升轉跌

教育局昨回覆本報稱，本年度參加中一派位的學生總人數估算約51,500，較上年度同期約50,600增加約900；如以未來5年居於香港的12歲學齡人口（適齡讀中一）推算，則由今年63,500人增至明年68,300人，多4800人，升幅約7.6%，但2025年起轉為下跌，「谷底」是2026年的53,700人。

本報統計《中學概覽2023/24》所列全港官津校的中一班數，發現12間中學今學年可擴班（見表），共多13班，當中香港教育工作者聯會黃楚標中學「3變5」，按年多兩班。同時10間中學各縮1班，包括5間採「循環式平衡班級結構」，即「隔年減1班」，亦有3間官中要減班，分別是何東中學、鄧肇堅維多利亞官立中學及新界喇沙中學。

李伊瑩表示，因應本港出生率低，加上預測的學生人口數據，學界對收生仍不樂觀。她估計政府輸入人才計劃帶動受養人來港就學，有助紓緩學界壓力，但學校不掌握共多少相關受養人入學，「現在看到的現象，未來會否維持是未知之數」，建議當局藉人口減少作契機，改善師生比，使學與教均改善，並讓教師加強輔導工作。

教界倡改善師生比 加強輔導工作

教育局昨亦表示，無備存個別人才計劃下合資格申請中一派位的受養人的統計數據。翻查報道，保安局曾稱今年首9個月，7類入境人才計劃的未成年受養人約有4萬人。

教育界立法會議員朱國強稱，雖然12間學校「逆市」加班，但當中涉及個別地區的人口增長，整體情况仍不容樂觀；又指兩間官校今學年減至兩班，歡迎當局主動調節學額供應，但做法未必可用於津校，建議局方與辦學團體商討更有彈性安排，避免「軟着陸」變成「硬殺校」。

教育局稱，規劃學位供應時會全面考慮政府推算的適齡兒童人口、各項輸才計劃及措施帶來的需求、跨境生和新來港學童、學生流失（如移居、轉私立或國際校、海外或內地升學）。

相關字詞﹕擴班 縮班 中學 中學概覽

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