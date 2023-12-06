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教育
2023年12月6日星期三
語文同樂 第677期
中學「逆市」淨增3班 津中議會：輸才計劃紓壓 未樂觀
電競龍舟煉意志 《中學概覽》部分校提精神支援措施
12%中六生離港升學 校長：DSE助增選擇
食樂有味：湯中傳滋味
食樂有味：為何回家總要喝湯
詞中物：詩歌的神秘經驗——余秀華〈月光〉
視聽之娛：《拿破崙》——敘事詳略無法配合主題的流水帳
時事中文：蝨蚤有別
文字發酵：正字石頭
參考答案
Talk of the town : Bedbugs
Talk of the town : BedbugS — The head-Scratching invaders
Talk of the town Answers
Grammar
Grammar Answers
Game
Game Answers
參考答案
【明報專訊】1.咄咄逼人
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中學「逆市」淨增3班 津中議會：輸才計劃紓壓 未樂觀
電競龍舟煉意志 《中學概覽》部分校提精神支援措施
12%中六生離港升學 校長：DSE助增選擇
食樂有味：湯中傳滋味
食樂有味：為何回家總要喝湯
詞中物：詩歌的神秘經驗——余秀華〈月光〉
視聽之娛：《拿破崙》——敘事詳略無法配合主題的流水帳
時事中文：蝨蚤有別
文字發酵：正字石頭
參考答案
Talk of the town : Bedbugs
Talk of the town : BedbugS — The head-Scratching invaders
Talk of the town Answers
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中學「逆市」淨增3班 津中議會：輸才計劃紓壓 未樂觀
電競龍舟煉意志 《中學概覽》部分校提精神支援措施
12%中六生離港升學 校長：DSE助增選擇
食樂有味：湯中傳滋味
食樂有味：為何回家總要喝湯
詞中物：詩歌的神秘經驗——余秀華〈月光〉
視聽之娛：《拿破崙》——敘事詳略無法配合主題的流水帳
時事中文：蝨蚤有別
文字發酵：正字石頭
Talk of the town : Bedbugs
Talk of the town : BedbugS — The head-Scratching invaders
Talk of the town Answers
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文字發酵：正字石頭