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教育

理大音樂律動程式獲國際獎 刺激長者認知能力加強社交

【明報專訊】理大護理學院副教授張詩琪（圖）領導研發的項目「長者的音樂律動互動智能程式」（Music-with-Movement System for Older Adults）綜合現有的治療音樂活動系統、長者醫療研究和工程技術，提升音樂干預的效能，激發長者參與興趣和與他人互動，便利照顧者和從事長者護理的工作人員。項目於國際消費電子展（Consumer Electronics Show, CES）2024創新獎「無障礙與老齡科技」類別中榮獲獎項。

獲CES老齡科技創新獎

治療音樂干預系統結合各項互動程式，包括歌曲、擴增實境（AR）遊戲和動作感應偵測技術、遊戲設計程式，集成在平板電腦和雲端智能管理平台中。互動音樂律動干預能刺激長者的認知能力和社交聯繫能力，此治療方案的人性化設計將幫助長者緩解因社交孤立所引起的問題。

結合歌曲AR遊戲互動技術

張詩琪稱，互動式治療音樂方案將加強持續應用，促進有效的干預和溝通；透過整合最新資訊和先進的通訊科技，造福社區，與長者有更緊密的連繫。

作為全球最大的消費技術展覽會之一，CES將於明年1月9至12日在美國拉斯維加斯舉行，理大代表團將展示多項創新研究，與業界交流和尋找合作機會。

相關字詞﹕護理學院 理大

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