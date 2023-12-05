理大音樂律動程式獲國際獎 刺激長者認知能力加強社交

獲CES老齡科技創新獎

治療音樂干預系統結合各項互動程式，包括歌曲、擴增實境（AR）遊戲和動作感應偵測技術、遊戲設計程式，集成在平板電腦和雲端智能管理平台中。互動音樂律動干預能刺激長者的認知能力和社交聯繫能力，此治療方案的人性化設計將幫助長者緩解因社交孤立所引起的問題。

結合歌曲AR遊戲互動技術

張詩琪稱，互動式治療音樂方案將加強持續應用，促進有效的干預和溝通；透過整合最新資訊和先進的通訊科技，造福社區，與長者有更緊密的連繫。

作為全球最大的消費技術展覽會之一，CES將於明年1月9至12日在美國拉斯維加斯舉行，理大代表團將展示多項創新研究，與業界交流和尋找合作機會。