升中自行分配下月選校 倘學童少 教界倡稍進取

提醒勿盲追名校 需看子女能力

津貼小學議會主席蘇炳輝指出，家長要視乎校網的學額與學生人口，例如屯門區學生人口下跌，但學額較人口多，因此家長選校時可稍為進取；同時要考慮「安全線」，包括在明年5月初「統一派位」階段，在申請表預留位置報讀「穩入」的學校。

蘇又說不時勸家長，不應盲目追捧名校，因子女或未必適合較催谷成績的學校，「學業壓力會拖垮學生」，為免入讀後才後悔，提醒家長選擇適合子女能力的學校。

皇仁43名額 最看重面試

翻閱各區中學校網，不少學校臚列「自行階段」甄選準則。官校方面，傳統男名校皇仁書院設43個自行分配學位，每名申請人的「操行、學業成績」佔40%分數、課外活動及服務佔15%、面試表現佔45%；校方將接見約200名申請者，將考核申請人的中英語文能力、數理知識、常識及溝通技巧。校方另會接見約20名音樂或運動方面有卓越表現的申請人做相關測試，此類學生的取錄名額最多7人。

英華女校較重學業成績

另一傳統名校英華女學校設51個自行分配學位，每名申請人學業成績佔50%分數、面試表現佔30%，課外活動表現及操行各佔10%。

同受家長歡迎的香港道教聯合會鄧顯紀念中學，亦設51個自行分配學位，評分比重為面試成績佔30%，小學成績及操行30%，「教育局提供申請學生的成績次第名單」及「課外活動、校內或校外服務、獎項」各佔20%。

下月16日截止 3月底公布正取生

下學年升讀官津校中一的學生，在明年1月2至16日的「自行分配學位階段」，可報讀最多兩間參加派位的中學，選校不受地區限制。中學亦可自訂收生準則和比重，明年3月27日將公布正取生名單。

教育局鼓勵家長登記成為「中一派位電子平台」用戶並綁定「智方便+」應用程式，以遞交自行分配學位申請及查閱結果，又稱相關用戶今日（5日）起可在電子平台瀏覽升中選校資訊。若親身交紙本申請表，局方提醒應注意學校的辦公時間。