明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

升中自行分配下月選校 倘學童少 教界倡稍進取

【明報專訊】明年9月升讀官津校中一的學生，「自行分配學位」首個選校階段明年1月展開，教育局今天出版《中學概覽》供

提醒勿盲追名校 需看子女能力

津貼小學議會主席蘇炳輝指出，家長要視乎校網的學額與學生人口，例如屯門區學生人口下跌，但學額較人口多，因此家長選校時可稍為進取；同時要考慮「安全線」，包括在明年5月初「統一派位」階段，在申請表預留位置報讀「穩入」的學校。

蘇又說不時勸家長，不應盲目追捧名校，因子女或未必適合較催谷成績的學校，「學業壓力會拖垮學生」，為免入讀後才後悔，提醒家長選擇適合子女能力的學校。

皇仁43名額 最看重面試

翻閱各區中學校網，不少學校臚列「自行階段」甄選準則。官校方面，傳統男名校皇仁書院設43個自行分配學位，每名申請人的「操行、學業成績」佔40%分數、課外活動及服務佔15%、面試表現佔45%；校方將接見約200名申請者，將考核申請人的中英語文能力、數理知識、常識及溝通技巧。校方另會接見約20名音樂或運動方面有卓越表現的申請人做相關測試，此類學生的取錄名額最多7人。

英華女校較重學業成績

另一傳統名校英華女學校設51個自行分配學位，每名申請人學業成績佔50%分數、面試表現佔30%，課外活動表現及操行各佔10%。

同受家長歡迎的香港道教聯合會鄧顯紀念中學，亦設51個自行分配學位，評分比重為面試成績佔30%，小學成績及操行30%，「教育局提供申請學生的成績次第名單」及「課外活動、校內或校外服務、獎項」各佔20%。

下月16日截止 3月底公布正取生

下學年升讀官津校中一的學生，在明年1月2至16日的「自行分配學位階段」，可報讀最多兩間參加派位的中學，選校不受地區限制。中學亦可自訂收生準則和比重，明年3月27日將公布正取生名單。

教育局鼓勵家長登記成為「中一派位電子平台」用戶並綁定「智方便+」應用程式，以遞交自行分配學位申請及查閱結果，又稱相關用戶今日（5日）起可在電子平台瀏覽升中選校資訊。若親身交紙本申請表，局方提醒應注意學校的辦公時間。

相關字詞﹕津貼小學議會 學生人口下跌 升中 自行分配學位

上 / 下一篇新聞