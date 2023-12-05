報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年12月5日星期二
星笈中文 第113期
升中自行分配下月選校 倘學童少 教界倡稍進取
理大音樂律動程式獲國際獎 刺激長者認知能力加強社交
教大成立研究所 探索芬蘭教育成效
有種讀書法：歌手黃明德 寫作卷2變5
有種讀書法：大學之道在明德 「不要太輕看DSE」
有種讀書法：黃明德2023DSE第5級文章——好友成過客 聚餐百感集
書到用時：草木人間 汪曾祺
書到用時：草木人間 汪曾祺
prev
next
【明報專訊】■書評
上 / 下一篇新聞
升中自行分配下月選校 倘學童少 教界倡稍進取
理大音樂律動程式獲國際獎 刺激長者認知能力加強社交
教大成立研究所 探索芬蘭教育成效
有種讀書法：歌手黃明德 寫作卷2變5
有種讀書法：大學之道在明德 「不要太輕看DSE」
有種讀書法：黃明德2023DSE第5級文章——好友成過客 聚餐百感集
書到用時：草木人間 汪曾祺
升中自行分配下月選校 倘學童少 教界倡稍進取
理大音樂律動程式獲國際獎 刺激長者認知能力加強社交
教大成立研究所 探索芬蘭教育成效
有種讀書法：歌手黃明德 寫作卷2變5
有種讀書法：大學之道在明德 「不要太輕看DSE」
有種讀書法：黃明德2023DSE第5級文章——好友成過客 聚餐百感集
prev
next