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教育

政府擬加強職專教育 何順文：重「博雅+專業」

【明報專訊】《施政報告》提出發展「應用科學大學」，加強職專教育。恒大校長何順文表示，校方與政府想法未必相同；政府緊張人力需求，校方則着重以「博雅+專業」教育模式，培養更全面的學生，定位亦有別其他舉辦應用學位課程、走職專教育方向的自資大學，恒大「不會玩一些大學的遊戲和指標」。他強調各院校發展不同，無分對錯，學界辦學可多元化。

今年《施政報告》提到政府會推動成立應用科學大學，並為院校提供財政和配套支援，鼓勵院校開辦與專業技術相關的應用學位課程及增加報讀誘因，盼提升職專教育地位。

各課程一半學分屬非主修專業

何順文說，恒大辦學理念有別其他院校，甚至跟政府想法不同，該校各個課程都有一半學分來自非主修的專業，以培養學生的共通知識和技能。他指社會發展急速，部分工作將來或消失，「無論工種如何變，（學生）都容易駕馭到，因為找到自己的價值和思考、創新的方法」。

何續說，恒大亦設大數據、保險、資訊系統等專業範疇的學位，但校方「不緊張」他們是否一定投身相關行業，相信學生在社會可靈活適應不同新事物，又笑言有僱主向他稱「只聘請恒大畢業生」。

此外，由於外來學生增加，恒大向政府爭取撥地興建學生宿舍和教學設施。政府正發展北部都會區，當中設「北都大學城」，何稱校方已向政府「掛了號」、表示對計劃有興趣，如將來有需要可前往發展。未來幾年，他稱校內設施會重建，包括將一幢學生和教職員宿舍拆卸重建，以興建一至兩座新教學大樓。

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