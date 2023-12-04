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教育

不憂收生 恆大：內地東盟招人 稱學生會「健在」參與校政 何順文盼保持開放

【明報專訊】本港學生人口減少，影響自資院校收生。私立的香港恒生大學校長何順文上周受訪談及校方未來發展，提到本地學士新生取錄人數呈跌勢，但該校取錄其他學生、包括內地生後，整體新生維持約1700多人的水平，強調不憂收生。他又宣布新推獎學金予東盟國家的學生，盼促進恒大生接觸多元文化。何又稱，恒大學生會目前「健在」，盼大學保持自由和開放氣氛。

翻查教育局數據，恒大一年級學士課程實際收生人數由2020/21學年約915，跌至上學年（2022/23）約797，3學年間減少約13%。包括恒大在內的3間自資大學，今學年起獲國家教育部准許增收內地、台灣及澳門學生，全校內地、台、澳自資本地副學位及學士人數最多可達上一學年總學生的20%，較過往「10%限額」翻倍。

何順文表示，中六學生人口減少，恒大近年取錄的本地學士新生亦減少，較4至5年前少200人，「間間大學也有這情况」，但他說因此才能容納更多其他學生，稱今學年比過往增收約50名內地生，現時整體新生人數維持約1700多人水平，認為最理想是1800人以下，再多會令校園變得擠迫。

推4年全額獎學金 東盟每國最少一人

他稱校方首設4年學士課程學費全免的「外地生入學獎學金」，每年為東盟10個國家每國提供至少1個獎學金名額，以一年學費逾10萬元計，料每人資助額達約50萬元，相關國家的駐港總領事將支援獎學金宣傳和遴選學生工作，將來不排除增加名額和擴至其他地方，如「一帶一路」國家，希望促進多元文化，「好努力擴大香港以外，甚至內地以外的國際交流生，這不是因為《施政報告》提及將香港變成國際教育樞紐，我們近幾年已有此計劃」。

何續說，同樣因中六生減少，本科課程的發展步伐「不需似以前咁快」，下學年才有新課程，校方冀開辦藝術及文化傳播範疇相關的學士學位，有待政府批准。

另外，恒大今年起展開新的五年策略發展計劃（2023至2028年度），其中一環着重學生體驗。何順文提到，恒大學生會「健在、很健康」，雖然有時投票人數不足導致「斷莊」，但有臨時的會長帶領運作，學生會會長亦是教務會、校務委員會成員，「不覺得學生會為我帶來什麼煩惱……學生有何訴求、看法，我的辦公室隨時讓他們進來」。他自言平日會游走校園，常與學生閒聊，「希望保持到這種氣氛，很自由、很開放」。

稱近年事件影響小 籲「唞一唞」覓出路

談到反修例事件至今已4年多，3名恒大生在2019年被控暴動的案件近月開審。何順文說，近幾年恒大累計約五六個學生涉及反修例案件，相信涉案人數是各大學中最少，不少已畢業。

何稱已做校長10年，是各大學中在位最長，回顧經歷社會事件及新冠疫情，恒大都平穩地發展、無大影響，「不是說學生在社會不如以往活躍，我會看成是一個時間讓大家『唞一唞』，找未來的出路……（學生）現可多摸索和多充實自己，將來有更多機會發揮自己的力量，提升很多社會價值」。

叫停加沙講座 何：有人暗示會干擾

恒大今年10月底煞停一場以「加沙人道主義危機」為主題的講座。何順文指當時很多人致電校方「暗示會來現場干擾」，有學生單位請示校長意見，他認為活動應暫停，以保安全，亦避免令持不同意見的人加劇兩極化，強調校內平時可自由舉辦活動，否認限制言論自由。

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