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教育
2023年12月4日星期一
智學公民 第074期
不憂收生 恆大：內地東盟招人 稱學生會「健在」參與校政 何順文盼保持開放
政府擬加強職專教育 何順文：重「博雅+專業」
圖表開箱：融合教育
你識唔識：區議會選舉
2023/24學年時事基本法問答比賽
公民考察：澳門珠海文化遊
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：佛教中華康山學校——向畢加索學藝
趣學STEAM：看作品擴視野
新聞解碼：最佳公廁選舉
你識唔識：區議會選舉
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【明報專訊】區議會改制後的首場選舉於12月10日舉行，直選議席由452個減至88個。有政團反映參選人難按新制度取得足夠提名。以下新聞大事，你識唔識？
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2023/24學年時事基本法問答比賽
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