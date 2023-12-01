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2023年12月1日星期五
語文同樂 第676期
中大餐廳貼告示「只限校內人」 議員批審計管校外人用膳「離地」
攜手航天局 中大遙感衛星最快明年發射
圓玄5幼園共斥千萬元 各聘三四外籍教師
大觀園：掘金掘桔掘啲乜
大觀園：考古是什麼？
有價講：跟顏淵學情緒管理——不遷怒，不貳過
新書試閱：《動畫時代——盧子英動畫全記錄》
文化迷因：帶着紙風船回到人間
作家作法：情節快！狠！準！——閃小說
時事中文：參茸與海味
奇趣中華：過門都是客
語文小錦囊：有朋自遠方來
新書試閱：《動畫時代——盧子英動畫全記錄》
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【明報專訊】■內文摘錄
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中大餐廳貼告示「只限校內人」 議員批審計管校外人用膳「離地」
攜手航天局 中大遙感衛星最快明年發射
圓玄5幼園共斥千萬元 各聘三四外籍教師
大觀園：掘金掘桔掘啲乜
大觀園：考古是什麼？
有價講：跟顏淵學情緒管理——不遷怒，不貳過
新書試閱：《動畫時代——盧子英動畫全記錄》
文化迷因：帶着紙風船回到人間
作家作法：情節快！狠！準！——閃小說
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語文小錦囊：有朋自遠方來
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文化迷因：帶着紙風船回到人間
作家作法：情節快！狠！準！——閃小說
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奇趣中華：過門都是客
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