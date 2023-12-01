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教育

圓玄5幼園共斥千萬元 各聘三四外籍教師

【明報專訊】本港出生率低，幼教界面對收生壓力，今學年先後有幼稚園宣布停辦。圓玄學院設5間幼稚園，均參加「幼稚園教育計劃」，圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺表示，政府和學界都關注出生率低，其5間屬校每間有逾百至200名學生，未見收生壓力。她稱辦團本學年投放1000萬元，讓5校各聘3至4名外籍英語教師，盼幼兒從遊戲中學英語，強調非為吸引家長報讀而推新猷。

一半課時英語活動 遊戲中學習

5間圓玄幼稚園於本學年起，讓半日制課程的幼兒與外籍英語教師作不同英語學習活動，每日1.5小時，即約一半課時。校方新推活動供各級參與，包括英語戲劇、演說、拼音、兒歌和遊戲等；其中低班學生會參加英文歌唱課、做科學實驗，高班設英語故事課、食物製作活動。

圓玄幼稚園課程統籌教師譚頴桐說，校內圖書角亦已添置英文書，外籍教師會與幼兒一同閱讀，「過程中多聽多說，亦加強閱讀能力」。黃秀嫺相信，在幼稚園階段為幼兒建立英語環境，透過遊戲中學習，提升幼兒接觸英語機會，可加強他們講英語信心。

黃秀嫺說，一般幼稚園多數只聘請一名外籍英語教師，今次辦團投放1000萬元支援5校每間增聘至3至4名，並可供各校連續3年加強英語教學活動。她認為若教育局將來能提供針對幼稚園英語教學的資助，幼兒得益更多。

教育局早前表示，今年9月至11月中有3間幼稚園宣布在今學年結束時停辦，其中一間與其他學校合併。黃秀嫺說，政府和幼稚園界都關注出生率低的影響，對某些地區造成收生壓力，但強調5間屬校均未見收生壓力，毋須考慮合併。5間圓玄幼稚園位於不同屋邨，分別是荃灣石圍角邨、大埔富善邨、黃大仙東頭邨、藍田平田邨及天水圍天逸邨。

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