攜手航天局 中大遙感衛星最快明年發射

助建智慧城市 防災減災

中大今年8月開始研發中大科學衛星一號。中大太空與地球信息科學研究所所長關美寶表示，受風暴影響，香港滑坡災害頻發，利用衛星遙感技術可快速識別滑坡位置及範圍等信息，該顆衛星發射後，將會繼續協助土木工程拓展署緊急應變和防災減災，另亦會協助地政總署實現智慧土地管理，包括辨別山火影響範圍、違法建築等地物變化。

美國前總統特朗普曾簽署行政命令，點名要求美國內政部轄下地質調查局暫停與中大太空與地球信息科學研究所合作。被問及日後有否機會與美國大學作學術合作，關美寶說「將來的事好難講」，強調中大一直持開放態度。

中大太空與地球信息科學研究所於2005年成立，是科技部國家遙感中心香港研究開發與培訓基地，亦是香港唯一國家級衛星遙感創科平台，該研究所有三大目標，包括成為中國的熱帶及亞熱帶遙感中心，開展多雲多雨地區遙感應用研究；成為海峽兩岸城市地理信息學術交流中心，建設有中國文化特色的城市規劃與管理信息系統；以及善用香港國際化環境，建設太空與地球信息科學國際交流與合作中心。

研究所擁有「衛星遙感地面接收站」，屬研究設施，用作記錄及處理從衛星接收到的數據，監測山泥傾瀉、地震、海嘯、洪水及颱風等天災，為香港、華南及周邊地區的政府與私人機構提供信息。