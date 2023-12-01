中大餐廳貼告示「只限校內人」 議員批審計管校外人用膳「離地」

食環署表示，因應審計報告提及的情况，已向中大了解其食堂資料，會按實際情况跟進。

立法會議員江玉歡昨在社交網站表示，「先不談論為何選取中大為目標」，審計報告指校外人用膳及吸煙等問題「確實是有『管過了頭』及離地矣」，認為審計署職能應是審計有關機構的節省程度、效率和效益。

事件另一關注點是立法會帳目委員會會否公開聆訊事件，以及會否傳召校長段崇智到立法會。帳委會昨開閉門會議，主席邵家輝稱會關注涉及「衡工量值」，即公帑開支、影響市民生活，以及過分的事項。他對會否公開聆訊涉及中大的審計報告不置可否，但說不少市民對中大事件是否不涉公帑等衡工量值問題，都有疑問。

中大：外判工獲邀者應可放寬

對於審計報告指控，中大昨晚回覆本報表示，會確保相關膳食供應商張貼告示，表明只限招待中大師生及相關成員，但「贊同法例在一些情况下」，如外判工人、參加大學活動，或獲邀參加活動的畢業生和嘉賓可獲有限度放寬。本報昨在中大3間餐廳所見，已張貼告示提醒只供中大生和職員使用。

至於中大一間便利店被指無牌即場配製和出售食物，本報昨所見，該店有售燒賣及魚蛋等熟食。校方昨稱會採取措施，確保便利店從事食物業前領有法例和規例所規定的牌照和許可證；便利店張貼了「僅限學生和教職員」的通知，並已獲許可出售冰凍甜點，沒出售其他限制食品。

書店遊戲日常品「已獲批售賣」

另外，審計報告指中大書店陳列小型充電風扇、遊戲產品、潤膚液、沐浴露等，涉沒經中大批准及違約。中大書店由商務印書館營運。本報記者昨在該書店發現仍有售UNO、大富翁等桌上遊戲，以及沐浴露等個人護理產品。中大昨指「由於書局售賣的商品只是玩具、遊戲和日常品，現已獲批准售賣」。