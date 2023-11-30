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教育

區選前夕正日辦親子遊樂日 盼家庭留港

【明報專訊】區議會選舉將於下月10日舉行。繼推出「區選繽紛日」鼓勵市民留港消費後，教育局將於區選前夕及當天（即12月9日及10日），舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集，鼓勵家長及子女留在香港，共同計劃有意義的親子活動，並以照片及文字記錄，再向其他家長推介香港親子活動的好去處。

「親子繽紛遊樂日」主題為香港親子活動好去處，教育局昨日去信全港中小學及幼稚園，促學校鼓勵家長在橫跨區選的周末，抽出時間陪伴子女，「在香港進行各式各樣有意義的親子活動」。

局方稱，家長可參考活動網頁內，與子女商討並共同設計活動安排，「例如認識自己居住的地區、關愛別人或進行身心健康的活動」。

家長與子女可自行選擇好去處，在「遊樂日」期內做親子活動，拍攝家庭合照及活動地點合共兩張照片，配以100至150字，簡述活動目的、家庭活動的體驗及推介原因，再提交至報告網頁。活動細則強調地點只限於香港各區。

上載照片簡介 競獎狀書券

是次活動分為幼稚園、小學及中學三組，每組別各設3個「最積極參與學校獎」，最多學生參加的學校可獲發獎狀及2000元書券。每組別另設3個「最佳家庭分享及推介獎」及30個「家庭分享及推介優異獎」，得獎家庭除了獎狀外，可分別獲得500或100元書券。

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