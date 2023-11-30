區選前夕正日辦親子遊樂日 盼家庭留港

「親子繽紛遊樂日」主題為香港親子活動好去處，教育局昨日去信全港中小學及幼稚園，促學校鼓勵家長在橫跨區選的周末，抽出時間陪伴子女，「在香港進行各式各樣有意義的親子活動」。

局方稱，家長可參考活動網頁內，與子女商討並共同設計活動安排，「例如認識自己居住的地區、關愛別人或進行身心健康的活動」。

家長與子女可自行選擇好去處，在「遊樂日」期內做親子活動，拍攝家庭合照及活動地點合共兩張照片，配以100至150字，簡述活動目的、家庭活動的體驗及推介原因，再提交至報告網頁。活動細則強調地點只限於香港各區。

上載照片簡介 競獎狀書券

是次活動分為幼稚園、小學及中學三組，每組別各設3個「最積極參與學校獎」，最多學生參加的學校可獲發獎狀及2000元書券。每組別另設3個「最佳家庭分享及推介獎」及30個「家庭分享及推介優異獎」，得獎家庭除了獎狀外，可分別獲得500或100元書券。