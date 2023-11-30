小學科學教師在職培訓 15小時密集式 涵課程規劃評估模式

教育局昨回應立法會書面質詢，稱將成立「小學科學教師培訓基地」，加強科學科教師的在職培訓，其中科學科主任或STEAM統籌人員將獲安排15小時密集式培訓，內容涵蓋課程詮釋、課程規劃、評估模式等，而科任教師則獲提供約30小時選修課程，例如光聲電的探究活動、科學實作評估等，暫無計劃培訓教學助理等非教學人員。至於職前培訓，教育局稱3間師資培訓大學包括香港大學、中文大學及教育大學將更新師訓課程的設計及安排。

重實驗啟發 科主任盼聚焦教學方式

小學常識科主任伍展鴻表示，科學科着重發展學生的創造思維，同時強調知識對錯，故啟發學生的方式或與其他科目將有分別。他舉例，視藝科容讓學生隨心作畫、表達所想，惟科學實驗基於客觀數值及成分，「愈複雜的實驗，須運用愈多科學理據，須量度愈多數字」，冀培訓能聚焦教學方式。

伍展鴻補充，教師向來是「一路教書、一路去學」，而常識科本就涉獵大多科學科內容，認為即使是文科背景的教師，亦不難掌握。他另提及，科學科重視實驗操作，評核方式尚未十分明確，冀局方能在培訓中給予更多指引。

津小將獲35萬「一筆過津貼」

此外，教育局將於明年3月底前向每間官津小學發放35萬元「一筆過津貼」，用於發展或採購相關的學與教資源、做簡單工程或購置家具、支援教師專業培訓等，局方將檢視「一筆過津貼」的運用情况及實際需要，並考慮政府財政狀况、學校發展需要等，探討長遠是否須為學校提供經常津貼，用來增添設備或聘用支援人員。