教大幼園2026停辦

在讀學生可原校畢業

教育局稱已接獲校方通知下學年停收K1生，已提醒學校盡快通知家長及各持份者，會盡力協助受影響家長及學生；重申幼稚園學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇，隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整。

辦學團體「香港教育大學附屬學校有限公司」執行委員會及校董會周一（27日）向家長發通告，指現正就讀的K1、K2及K3（幼兒、低班和高班）學生將不受影響，可原校畢業，2025/26學年結束後中心正式停辦。

下學年停收K1 上月宣傳入學面談日

中心上月初在社交平台宣傳本月舉辦「入學面談日」，當時稱歡迎本學年插班或報名下學年入學。根據「幼稚園概覽」，中心上學年的K1、K2及K3學生總數為86人。本學年的半日制學費約5.4萬元，全日制10.2萬元。

教大昨日回覆，中心將舉辦家長會，向家長講解過渡安排及支援；又稱有鑑於本地人口的變化，教大正邁向策略發展計劃的新階段，未來將專注以教學法創新、科研發展、師資培訓、人才培訓及教材開發等，繼續為幼兒及家長教育發展貢獻。教大又稱，中心2001年創立，以自負盈虧及非牟利的形式運作及自行發展，教大附屬學校有限公司負責監察。至於本報查詢面對幼稚園界別現時經營困難，會否繼續鼓勵學生報讀幼教課程、削減幼教師訓學額等，教大未有正面回覆。

翻查資料，57年歷史的九龍塘根德園幼稚園今年9月宣布最遲2025/26學年後正式關閉；聖保羅堂幼稚園北角分校將在今學年完結後與中環分校合併。