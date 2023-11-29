明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

教大幼園2026停辦

【明報專訊】本學年多間幼稚園先後宣布將停辦。創校22年、提供幼稚園教育的香港教育大學幼兒發展中心下學年起停收K1（幼兒班）學生，2025/26學年結束後正式停運。該校沒參加教育局「幼稚園教育計劃」，校方稱3年新冠疫情打擊營運，加上本地人口變化，作為自負盈虧的非牟利私立幼兒中心，不希望大幅加學費來維持運作，決定停辦。

在讀學生可原校畢業

教育局稱已接獲校方通知下學年停收K1生，已提醒學校盡快通知家長及各持份者，會盡力協助受影響家長及學生；重申幼稚園學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇，隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整。

辦學團體「香港教育大學附屬學校有限公司」執行委員會及校董會周一（27日）向家長發通告，指現正就讀的K1、K2及K3（幼兒、低班和高班）學生將不受影響，可原校畢業，2025/26學年結束後中心正式停辦。

下學年停收K1 上月宣傳入學面談日

中心上月初在社交平台宣傳本月舉辦「入學面談日」，當時稱歡迎本學年插班或報名下學年入學。根據「幼稚園概覽」，中心上學年的K1、K2及K3學生總數為86人。本學年的半日制學費約5.4萬元，全日制10.2萬元。

教大昨日回覆，中心將舉辦家長會，向家長講解過渡安排及支援；又稱有鑑於本地人口的變化，教大正邁向策略發展計劃的新階段，未來將專注以教學法創新、科研發展、師資培訓、人才培訓及教材開發等，繼續為幼兒及家長教育發展貢獻。教大又稱，中心2001年創立，以自負盈虧及非牟利的形式運作及自行發展，教大附屬學校有限公司負責監察。至於本報查詢面對幼稚園界別現時經營困難，會否繼續鼓勵學生報讀幼教課程、削減幼教師訓學額等，教大未有正面回覆。

翻查資料，57年歷史的九龍塘根德園幼稚園今年9月宣布最遲2025/26學年後正式關閉；聖保羅堂幼稚園北角分校將在今學年完結後與中環分校合併。

相關字詞﹕停辦 幼稚園 香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部） 香港教育大學

上 / 下一篇新聞