公民科內地團 九成校揀廣東 5天上海團校長：影響他級上課 惟體驗不止遊玩

料全年5萬學生5500教師參加 短遊多

本學年的公民科內地考察有26個行程選項，較上學年多4個，其中7個為新增的4至5天團，前往廣東省外地點。教育局曾鼓勵學校揀選日數較長的行程，惟據局方昨日提交立法會的文件，本學年共接獲497間中學報名，逾85%獲編配首三志願行程，其中大多獲派2至3天團。教育局補充，學校傾向揀選兩天或以上行程，以大灣區城市、上海市為目的地之行程較受歡迎，料全學年將有逾5萬名高中生及5500名教師北上考察。

創知中學11教師赴滬 初中要「合班」

內地考察團上月底起陸續啟程，其中創知中學於上周三出發到上海，展開為期5天的「文化保育及體驗式學習內地考察」，為首間赴滬考察的中學。除了參觀東方明珠塔、遠眺浦江夜景，學生亦要在上海市青少年校外活動營地「東方綠舟」受訓，學習如何應對地震災害、軌道意外等。

該校校長黃晶榕表示，今次考察安排11名教師隨團，行程橫跨上課天，其間初中級別需「合班上課」，考察難免對其他級別學生造成一定影響，但仍傾向日數較多的行程，因能安排更多活動，「不再是純粹遊山玩水，見識一下美麗的風景般簡單」。他舉例，今次考察期間與內地高中合辦龍舟比賽，讓學生從落敗中感受集體的重要，「別人一坐下去方向一致，我們就搖來搖去、一盤散沙，學習到若每個人自私自利、只做自己，最後便會輸」。

校長：學生認識滬貢獻國家、港製造麻煩

黃晶榕又謂，各界常將香港與上海、新加坡等城市比較，相信學生在實地考察後能清晰認知，上海亦同樣繁華、同樣發達，「香港有的（東西）上海也有，而香港沒有的（東西）也可以在上海找到」。他又提及，學生認識到「上海是其中一個繳稅最多的直轄市，對國家發展作很大貢獻，香港卻製造很多麻煩給國家」，認為是好機會讓學生反思如何貢獻社會、國家。