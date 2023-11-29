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教育
2023年11月29日星期三
語文同樂 第675期
公民科內地團 九成校揀廣東 5天上海團校長：影響他級上課 惟體驗不止遊玩
教大幼園2026停辦
8校32副學位課程納SSSDP 新增東華護理研開80學額
大人ing：巾幗舞獅
大人ing：跌低跳起 舞出創舉
文言基建：〈桃花源記〉 陶淵明
視聽之娛：吃朱古力 吃出夢想——《旺卡》
詞中物：進入經驗主宰的時代——讀小冰〈到了你我撒手的時候〉
Talk of the town : Subdivided units
Talk of the town : People living in a box
Comic : What are infectious diseases?
大人ing：巾幗舞獅
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【明報專訊】每逢喜慶場合，舞獅表演少不了，
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