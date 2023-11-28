周六內地升學展129院校參加 國家教育部講解收生安排

共138間內地院校參加下學年「計劃」，當中129間將在教育展設展覽攤位，介紹院校及學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部代表亦將講解「計劃」收生程序及安排，內地院校代表將介紹各課程特色，內地畢業港生亦會分享升學經歷。

教育展免費派發招收指南

另外，教育展會免費派發由教育局、中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》。

科大廣州一年學費10萬人幣

根據教育局網頁電子版《指南》，內有138間內地院校的資料，包括去年在廣州南沙成立、新加入「計劃」的香港科技大學（廣州），該校全日制在校的內地生共1695人，外招生（包括港澳台生）約50人。該校在「計劃」下，可供選擇的專業包括「人工智能」、「數據科學與大數據技術」及「智能製造工程」，每課程計劃收5人（按生源而定），主要授課語言為英語。校方以本科4年制周期測算，一年學費10萬元人民幣（下同），一年住宿費約2000至2500元，每月伙食及雜項等生活費約1600元，具體費用以實際支出為準。