課程會：新科配合愛國教育 大家很明白 教局首場人文科學簡介會 教師關注何時有書

至下月辦4場簡介會

教育局昨回覆稱，本月至下月就兩新科目展開4場課程簡介會，對象為校長、副校長及課程領導等，共提供2400個名額，昨日場次約530名學校領導出席。

指科學科多做實驗

籲接受「課程較緊迫」

蔡世鴻稱，他致辭及分享時提到，科學科讓學生多動手做實驗，盼教界「要接受課程較緊迫」，又稱特首政策組專家組成員兼教育統籌委員會前委員戴希立則以宏觀角度，談開辦新科的理念，局方代表亦與出席者交流。

據人文科課程框架擬定稿，該科是為配合國家「愛國主義教育」而設，早前有教界意見認為該科諮詢不足，亦有指該科為「國民教育科」。蔡稱，昨在問答環節，未有教界代表質疑人文科開科原則、理念等問題，他相信學校現已有經驗推動國民和國安教育，「現在已經有教，大家已很明白」。

他續說，會上不少問題關注教科書何時出爐，有學校擔心找不到合適教師負責科學科。蔡表示，相信出版社已開始籌備設計新書，其中人文科九成是常識科的內容，料教材較易準備，但科學科或涉更多時間編製教材內容，認為教界可善用局方學與教資源。至於教學人手問題，蔡認為教師應與時並進，透過培訓、進修掌握以應付教新科。

另外，教育局向立法會提供文件稱，今學年大幅增加內地學習團的名額，與廣州、深圳、上海、長沙等地的院校合作，為約5000名公帑資助學校新入職教師及公營學校晉升教師辦約45個內地學習團。局方稱，上月已開始出團，截至本月底共約1100名教師參加。