報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年11月28日星期二
星笈中文 第112期
課程會：新科配合愛國教育 大家很明白 教局首場人文科學簡介會 教師關注何時有書
梁銶琚學生製AI派飯機、旋轉門發電 深圳參展
周六內地升學展129院校參加 國家教育部講解收生安排
閱讀篇章：過敏的皮膚與人生
閱讀篇章：〈皮膚病〉——吳俊賢
學習重點：結構精巧，呼應綿密
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
閱讀篇章．題目：試以「本應親密但卻感到疏離的關係」為題，寫作文章一篇。
閱讀篇章．題目：試以「本應親密但卻感到疏離的關係」為題，寫作文章一篇。
prev
next
【明報專訊】學生姓名：黃穎怡（沙田培英中學，中五）
上 / 下一篇新聞
課程會：新科配合愛國教育 大家很明白 教局首場人文科學簡介會 教師關注何時有書
梁銶琚學生製AI派飯機、旋轉門發電 深圳參展
周六內地升學展129院校參加 國家教育部講解收生安排
閱讀篇章：過敏的皮膚與人生
閱讀篇章：〈皮膚病〉——吳俊賢
學習重點：結構精巧，呼應綿密
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
閱讀篇章．題目：試以「本應親密但卻感到疏離的關係」為題，寫作文章一篇。
課程會：新科配合愛國教育 大家很明白 教局首場人文科學簡介會 教師關注何時有書
梁銶琚學生製AI派飯機、旋轉門發電 深圳參展
周六內地升學展129院校參加 國家教育部講解收生安排
閱讀篇章：過敏的皮膚與人生
閱讀篇章：〈皮膚病〉——吳俊賢
學習重點：結構精巧，呼應綿密
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
prev
next