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教育

浸大文社合併 關注組料延期審議

【明報專訊】浸會大學擬將文學院及社會科學院合併，方案原於今天（27日）交教務議會審議，下月交校董會通過，惟方案掀起校內爭議。浸大文院社科院合併關注組表示，據教務議會今天議程，合併方案不在審理或討論事項中，或將順延至明年1月會議再處理。浸大未確認消息，僅重申未來將續諮詢教職員及學生。

戴嘉平：料只是安撫手段

浸大昨未回應會否暫緩合併、更改方案或延後時間表，僅重申大學自4月起與教職員商討合併，10月上旬起諮詢學生、校友等持份者，未來將繼續與教職員、學生商討，探索推動跨學科教育及研究的路向及策略。

關注組成員戴嘉平表示，校方在文社科院合併一事向來態度強硬，「沒有暫緩迹象」，估計將方案延後交教務議會審議「只是安撫學生、教職員的措施」，惟「絕對好過沒有延後，絕對多了希望」。他期望校方藉此空檔諮詢師生。

戴嘉平稱，兩學院的教職員及學生均對所屬學院有很大歸屬感，「本質上都不是很想接受合併」。他又指合併未能為師生帶來更大好處，反而掀起不少疑慮，如資源分配、學生組織前景、教職員安排等，促校方暫緩計劃，直至出現一份詳盡且令人信服的方案。

浸大教職員工會、學生會聯同關注組，早前委託香港民意研究所調查，結果顯示86%浸大受訪者反對合併計劃，4%表明贊成；94%受訪者認為校方諮詢工作不足。關注組其後提出4點「師生共同願望」：暫緩合併、延長諮詢期、與校方就調查結果交流，以及盼校方不要倉卒推行計劃。

按現時合併方案，合併後的新學院轄下將設4個「學部」（academy），方案原定經教務議會通過後下月交校董會審議，明年7月啟動合併。

相關字詞﹕浸大社會科學院 浸大文學院 浸大

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