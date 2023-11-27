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教育

幼園生活滲「中國元素」 藉遊戲環境傳中華文化

【明報專訊】所有參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園，上學年起須每學年舉辦至少一項與中華文化相關的校本活動。教育局稱，所有幼稚園在上學年皆已滿足要求。有幼稚園校長表示，學界普遍會在節日活動、日常課堂「慢慢滲入中國元素」，讓幼童對所處的地區、國家產生歸屬感，「知道我們身處香港，我們是中國人，我們是屬於國家的一分子」。

每年搞文化活動 參與計劃幼園達標

教育局去年斥資6000萬元推出一筆過「推廣中華文化及藝術津貼」，供參與計劃的幼稚園籌辦有關中華文化的校本活動，並在學校網頁展示中華文化校本學習活動的設計及成果。

位於荃灣的仁濟醫院蔡百泰幼稚園設有「中華文化廊」，目前該走廊展示國旗與區旗的特徵、少數民族的傳統服飾，以及《弟子規》部分段落內容，幼童每天行經走廊均能接觸到相關資訊。

設「中華文化走廊」 學生每天接觸

校長吳蘭香（圖）表示，與中小學不同，幼稚園採用綜合教學法，須藉遊戲活動、周遭環境加深幼童對中華文化的認知，「不能硬生生地要求他們（幼兒）做些什麼」。

吳表示，幼稚園教師會按不同年級設計活動，確保教學內容由淺而深、不會過於艱澀，並以清明節作例，「年幼的小朋友不會知道何謂慎終追遠」，因此會於低年級講述清明節時探望何人、拜祭何人，於高年級則談及生死、感恩、如何懷念先人等。

參觀立法會 認識「談政治的地方」

除傳統文化外，幼稚園亦須觸及國情教育，例如蔡百泰幼稚園設有升旗隊。吳蘭香稱，幼稚園於七一回歸日、十一國慶等均會舉行升旗儀式，教師藉此教導幼童參與升旗禮的基本禮儀，「例如須站立、垂下手、面向國旗，唱國歌時要嚴肅，不要蹦蹦跳」。她亦提及，幼稚園曾安排幼童到立法會參觀，讓他們親身感受議事堂，「小朋友也有看電視，知道是一個談政治、正式的地方，有些還知道特首的名字、講得出」。

近年推展國民教育的資源、撥款申請增加，吳蘭香稱，幼稚園有關中華文化的活動增加，質素亦有改善，形容家長「非常接受」 ，「例如（在農曆新年活動）滲透中國人的傳統是尊重長輩，你覺得家長會不會不喜歡？」她又表示，幼兒教育的目標並非為了家長，最重要的是幼童，校方會告知家長「（活動）是認識中國文化、中國的節日，但不需說這個活動是為了教大家國民教育，不需要那麼刻意」。

此外，《施政報告》公布今學年將展開「粵港姊妹幼稚園交流計劃」，在幼兒教育層面加強兩地聯繫。教育局表示，粵港雙方正商討及落實計劃安排，將適時公布詳情及邀請幼稚園參加，惟「幼稚園的學生年紀小，學生層面的頻繁跨境交流未必適合」。

相關字詞﹕粵港姊妹幼稚園交流計劃 仁濟醫院蔡百泰幼稚園 推廣中華文化及藝術津貼 國情教育

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