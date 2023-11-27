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教育
2023年11月27日星期一
智學公民 第073期
幼園生活滲「中國元素」 藉遊戲環境傳中華文化
浸大文社合併 關注組料延期審議
科學外展好奇號游走29校 學生登車體驗「納米生活」
公民考察：港食水之源 河源
快問快答：藥物註冊
焦點新聞：京東「雙十一」成交額訂單用戶新高
公民點對點：進博會復辦實體展
解讀關鍵詞：氫能（Hydrogen energy）
公民挑戰題
趣學STEAM：滾軸溜冰練協調
趣學STEAM：學溜冰 先學跌
新聞解碼：PHOs列食物違禁物
科學家的故事：智能穿戴科技
快問快答：藥物註冊
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【明報專訊】2023年10月發表的《施政報告》提及藥物在香港註冊的新安排，提出建立本港「第一層審批」藥物註冊機構，即本港自行審批新藥，期望長遠成為國際藥械權威。你知道現時香港的藥物註冊制度如何運作嗎？
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