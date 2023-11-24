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教育

考局預測DSE等級 通識、中文五成準確

【明報專訊】考試及評核局近年會做預測等級研究，檢視透過校內評核分數預測學校考生於文憑試（DSE）成績等級的準確程度。局方昨發布2023中學文憑試的預測等級研究，4個核心科目之中，已取消的通識教育科準繩度最低，約50%，其次是中文約52%。翻查資料，中文科預測等級準繩度2022、2021年分別為50%及51%。整體而言，32個納入研究的卷目，19個準繩度低於一半，較去年24個有改善，最低的選修科是科技與生活（服裝、成衣與紡織），該科僅3間中學16人參與研究。

32卷目19準繩度不達半 去年24

考評局於研究中，按學校提交之校內科目評估分數，並參考學校過去之DSE成績，預測學校考生DSE科目等級，再比較該名考生實際等級。今年有391間與考學校參與研究，佔與考學校約82%。考評局表示，選修科受若干因素影響，包括修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等，整體預測成績準確程度較核心科目略低。

英文71% 數學必修60%

結果顯示，4個核心科目中，英文科預測準確度較高，約71%考生的預測等級與DSE實際等級相同；約28%的預測等級則較實際等級高或低一個等級，換言之99%預測等級與實際等級之差距均在一個等級範圍內。

中文、數學必修部分及通識教育則分別有約52%、60%及50%的預測等級與考生實際等級一致，局方認為核心科目的校內評估分數，大致能反映學校考生DSE表現。

考評局會向參與學校提供詳細報告，列出各科預測結果，藉以協助教師進一步了解學生的公開考試表現，以及優化校內評核設計。局方表示會於明年再做預測等級研究，探討提高預測準確度的機制。

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