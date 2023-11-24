考局預測DSE等級 通識、中文五成準確

32卷目19準繩度不達半 去年24

考評局於研究中，按學校提交之校內科目評估分數，並參考學校過去之DSE成績，預測學校考生DSE科目等級，再比較該名考生實際等級。今年有391間與考學校參與研究，佔與考學校約82%。考評局表示，選修科受若干因素影響，包括修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等，整體預測成績準確程度較核心科目略低。

英文71% 數學必修60%

結果顯示，4個核心科目中，英文科預測準確度較高，約71%考生的預測等級與DSE實際等級相同；約28%的預測等級則較實際等級高或低一個等級，換言之99%預測等級與實際等級之差距均在一個等級範圍內。

中文、數學必修部分及通識教育則分別有約52%、60%及50%的預測等級與考生實際等級一致，局方認為核心科目的校內評估分數，大致能反映學校考生DSE表現。

考評局會向參與學校提供詳細報告，列出各科預測結果，藉以協助教師進一步了解學生的公開考試表現，以及優化校內評核設計。局方表示會於明年再做預測等級研究，探討提高預測準確度的機制。