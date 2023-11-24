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教育

調查：浸大人86%反對文社院合併 關注組提4願望促暫緩 校方稱續諮詢

【明報專訊】分別於1961年和1971年成立的浸會大學文學院及社會科學院擬合併，方案掀爭議。浸大教職員工會、學生會、文院社科院合併關注組委託香港民意研究所調查，發現86%浸大受訪者（612人）反對合併計劃，4%（29人）表明贊成；94%認為校方諮詢工作不足。關注組成員戴嘉平向校方提出4點「師生共同願望」，包括暫緩合併、延長諮詢期、與校方就調查結果交流，以及盼校方不要倉卒推行計劃。浸大昨未回覆會否暫緩計劃，指未來數月仍會繼續諮詢。

94%受訪者指諮詢工作不足

本報昨向浸大查詢會否因調查反映支持率低而暫緩合併、是否不論反對聲音「勢在必行」合併、怎回應關注組「4點願望」，校方未正面回覆。浸大重申合併助推跨學科發展，兩院資源不因而減少，現有學生的課程不受影響；校方自今年4月起與教職員商討合併，10月上旬起諮詢學生和校友等意見，未來數月仍會繼續與教職員商討及諮詢學生合併事宜。

民研於本月2日至12日邀請浸大學生、教職員及校友做網上調查，受訪者須持浸大電郵地址以獲取問卷連結，獲715人回覆。

上月諮詢學生 教務議會下周傾 校董會或下月審 最快明夏完成

調查發現86%受訪者（612人）反對兩院合併；共94%人認為校方諮詢工作「不足或非常不足」。至於校方最快明年7月完成合併，未有反對合併的受訪者中，有68%（70人）認為「太快」，28%（29人）稱時間表「適中」。有受訪者表示「合併時間表操之過急，重要問題（例如資源分配、學系自主等）未能充分討論」、「合併不合併，可能只有對校方影響最大，於學生而言是無關的。希望校方可以當機立斷」。

戴嘉平說，按校方計劃，教務議會下周一（27日）將討論合併，若會上通過，校董會將於下月12日再審理。他說，校方上月20日以電郵通知兩院學生可參加11月初的諮詢會，當時首次正式獲悉合併計劃，而諮詢會上，校方代表沒正面回答問題，當日亦只有兩小時討論，「諮詢會是行程序、嘗試安撫同學，但校方表現同學唔會收貨」。他盼校方負責任，又指調查顯示大多數人反對合併，盼校方反省。

校方指合併利跨學科研究 陳家洛：教職員感欠說服力

浸大重申，兩院合併下「研究人員更因為有更強大的跨學科研究網絡得以走在前沿」。教職員工會代表陳家洛認為校方錯置理由，學院本身可有機發展跨學科課程和合作，並不一定要合併才做到，形容教職員對合併方案感震撼，「大家覺得推動者未能充分說服他們，（校方）說服力不足，反而予人感覺正由上而下地操作，令教職員感沮喪、灰心、士氣低落，乃至反感」。

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