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教育
2023年11月24日星期五
中華小學堂 第012期
調查：浸大人86%反對文社院合併 關注組提4願望促暫緩 校方稱續諮詢
考局預測DSE等級 通識、中文五成準確
生活關鍵詞：辦案
生活關鍵詞：天網恢恢 疏而不漏
有價講：談誠信——人言真的可信？
寫作立意庫：以「夢中的老師」談師生情誼
博看世界：首爾南山 觀光之外
潮看文史：遇（jyu6）
時事中文：方丈與AI
奇趣中華：古人的時尚要訣
語文小錦囊：秋來也秋去
講故事：餐具大比拼／文：麥曉帆
時事中文：方丈與AI
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【明報專訊】AI可以做到不少人類做到的事，但有些事也是AI做不來的，就是對人生智慧、道理的「覺悟」。
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調查：浸大人86%反對文社院合併 關注組提4願望促暫緩 校方稱續諮詢
考局預測DSE等級 通識、中文五成準確
生活關鍵詞：辦案
生活關鍵詞：天網恢恢 疏而不漏
有價講：談誠信——人言真的可信？
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講故事：餐具大比拼／文：麥曉帆
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