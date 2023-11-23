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教育
2023年11月23日星期四
公民學堂 第046期
中小生自殺首10月27宗 超去年全年 校長稱疫下少見面礙判斷風險 需時建互信
樹仁碩博生人數升 首名PhD畢業
鼓勵子女助人 3000家長學生製「鈎織方塊」
時事懶人包：臭氧濃度料續增
影視看文化：向《老友記》及其代表的時代致敬
中外人物：B站CEO陳睿
活動巡禮：新界人乘港島電車 來一趟時光之旅
綠色生活：低碳能源
綠色生活：參考答案
放眼中國：城市漫步
放眼經濟：烏茲別克效中國脫貧經驗
世界之趣：蒙古孩子 騎馬長大
世界之趣：蒙古與游牧
新聞有常識：造船重工業
新聞有常識：造船重工業
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【明報專訊】在維港兩岸，我們不時看到郵輪，要製造這麼巨大的船需要高技術，原來造船屬於重工業。
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中小生自殺首10月27宗 超去年全年 校長稱疫下少見面礙判斷風險 需時建互信
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