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教育

樹仁碩博生人數升 首名PhD畢業

【明報專訊】香港樹仁大學碩士及博士生人數逐步上升，本學年博士生及碩士生（包括授課式與哲學碩士）分別有26及190人，按年增63%及30%。其中近幾年開辦的哲學博士（PhD）有首名畢業生。香港樹仁大學學術副校長兼社會學教授陳蒨稱，期望未來培育更多博士，並在符合評審局限額，以及確保導師有空間支援下收生。她稱，校方向博士生提供補助金（Studentship）以及獎學金等經濟支援。

樹仁本學年26名博士生及190名碩士生中，非本地生分別佔9名及36名。陳蒨稱，課程在本地及對外宣傳，歡迎不同地方的學生入讀，部分人考慮個人發展及家庭因素考慮留港、返原居地發展。陳蒨稱，哲學博士學生數年間增長，比起其他院校哲學碩士和博士生人數仍較少，本學年共41名，認為有利小班指導，師生關係密切。她又稱，校方讓博士生3年間做教學助理或參與研究工作以獲補助金，亦設獎學金支援。她表示，留意到就下學年入學的諮詢者較以往多，認為研究院過去幾年建立口碑，吸引更多人有意申請。

內地生來港讀博：

所屬社工專業港發展佳

來自內地的楊薇去年完成社會學哲學博士，為樹仁首名博士畢業生，她稱，有別於選讀學士課程，攻讀博士考慮因素視乎師資多過院校，選擇樹仁主因該校有與其研究題目及方式匹配的導師、社會學教授陳蒨，故主動聯繫希望獲指導。楊薇又提及校方給予經濟上的支持，而香港在她所屬的社工專業發展較好，吸引她在港讀博士。

楊薇的博士論文題目，主要為深圳市的長者和成年子女情感互動，希望「從社會學文化和制度，以宏觀視角看待微觀層面」。

楊完成博士後將返回深圳發展，稱曾考慮留港，惟新冠疫情是轉折點，因兩地未通關，2020年初回到深圳，至完成博士課程後留在當地發展，現時在一間大學教授健康社會學系，培訓社工學生。

相關字詞﹕碩士 博士 香港樹仁大學

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