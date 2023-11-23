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教育

中小生自殺首10月27宗 超去年全年 校長稱疫下少見面礙判斷風險 需時建互信

【明報專訊】學童自殺個案頻生，教育局昨公布，今年截至10月錄得27宗中、小學生懷疑自殺身亡個案，多於去年全年，估計輕生個案上升或因學生在復常後「需要面對較大的挑戰」。當局另設以學校為本的「三層應急機制」，助學校及早識別有較高自殺風險的學童，惟有中學校長表示，與2016年自殺潮不同，教師在過去3年疫情較少面對面接觸學童，「客觀環境導致我們判斷上有可能沒那麼準繩及快速，甚至有一些落差」。

教育局昨回覆立法會書面質詢，稱一直要求中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，過往3年（即2020年至2022年）全年分別接到20、25及25宗呈報，而今年截至10月累計已有27宗，形容「數字有上升的趨勢」。

教局歸納兩類風險

人際關係 情緒個人問題

局方並審視近期中小學生自殺身亡個案，歸納出兩類主要風險因素，分別為家庭、社交或感情等人際關係問題，與學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等個人問題。

香港學校訓輔人員副會長、中學校長李建文表示，開學至今逾兩個月，學生仍處於重新適應的態度，特別是過去3年疫情，學生缺乏在校園內與人相處、表達自己、情緒管理及社交等經歷，認為在重建學童支援網絡上「追落後」。

校長倡為學生製共同經歷

舉例學校燒烤每月生日會

他建議，學校在短期內須刻意為學生製造共同經歷，再逐步恆常化，「例如辦師生同樂日，讓學生留在學校燒烤，或者每月舉行生日會」。

政府計劃設立「三層應急機制」，分別由前線教師識別有較高自殺風險的學生、為學校配對註冊社工，以及醫管局優先處理有嚴重精神健康的學童個案。

李建文稱，政府能主動協助學界當然好事，但前線教師在疫情後仍需時與學童建立互信關係，更難識別出高危學童。他解釋，教師往年「每年見到他（學生）200天，很有信心知道平常是怎樣的，但過去3年我都見不到他，我又從何比較呢？」

指精神健康服務短缺

緊急個案要等一兩周

李建文亦表示，現時精神健康服務短缺，「最緊急的（學生）都可能要一至兩個星期，才見到第一次（醫生）」，而次緊急的個案可能要等數個月至半年才覆診一次，「如果每一間學校都說有需要，政府可怎麼辦呢？」

相關字詞﹕學童自殺 醫管局 教育局

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