報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年11月22日星期三
語文同樂 第673期
開學3個月3幼園停辦 教局稱兩新校註冊 重申鼓勵辦團整合
港大圖書館111周年 館長：延戶外增座位紓不足
中學生製降解膠布 奪國際遺傳工程賽金獎
大人ing：敬業樂業做DJ
大人ing：開咪這回事，不止是談笑風生 DJ阿酸
視聽之娛︰正視死亡︰陰霾背後必有曙光——《白日之下》與《年少日記》
詞中物：學會尋找下個目的地——《失約巴黎》
粵語地雷：嚇鬼咩——粵語有關「鬼」的忌諱
Talk of the town : Hiking routes
Talk of the town : Preserving our hiking routes
Horizon : Exotic fruits you have probably never heard of
大人ing：敬業樂業做DJ
prev
next
【明報專訊】梁啓超說：「敬業即是責任心 ，樂業即是趣味。」
上 / 下一篇新聞
開學3個月3幼園停辦 教局稱兩新校註冊 重申鼓勵辦團整合
港大圖書館111周年 館長：延戶外增座位紓不足
中學生製降解膠布 奪國際遺傳工程賽金獎
大人ing：敬業樂業做DJ
大人ing：開咪這回事，不止是談笑風生 DJ阿酸
視聽之娛︰正視死亡︰陰霾背後必有曙光——《白日之下》與《年少日記》
詞中物：學會尋找下個目的地——《失約巴黎》
粵語地雷：嚇鬼咩——粵語有關「鬼」的忌諱
Talk of the town : Hiking routes
Talk of the town : Preserving our hiking routes
Horizon : Exotic fruits you have probably never heard of
開學3個月3幼園停辦 教局稱兩新校註冊 重申鼓勵辦團整合
港大圖書館111周年 館長：延戶外增座位紓不足
中學生製降解膠布 奪國際遺傳工程賽金獎
大人ing：開咪這回事，不止是談笑風生 DJ阿酸
視聽之娛︰正視死亡︰陰霾背後必有曙光——《白日之下》與《年少日記》
詞中物：學會尋找下個目的地——《失約巴黎》
粵語地雷：嚇鬼咩——粵語有關「鬼」的忌諱
Talk of the town : Hiking routes
Talk of the town : Preserving our hiking routes
Horizon : Exotic fruits you have probably never heard of
prev
next
相關新聞
大人ing：開咪這回事，不止是談笑風生 DJ阿酸