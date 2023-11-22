中學生製降解膠布 奪國際遺傳工程賽金獎

浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、荃灣公立何傳耀紀念中學和東華三院伍若瑜夫人紀念中學的學生組隊，以「生物可降解的抗菌膠布」為題參賽。他們把黑水虻（Black Solider Fly） 的基因透過轉基因技術導入至大腸桿菌，製作擁有殺菌能力的抗菌肽（Antimicrobial peptide）。再以黑水虻的外殼，提取可於泥土快速降解的物質，用以製作膠布；並計算最合適的抗菌肽濃度，以達可持續發展的殺菌功效。

聯隊準備過程中自行選題，並通過設計和分析模型，合成全新的生物工程系統，當中運用生物科技、微積分、Python編程等的知識，經過反覆嘗試、驗證與改良才完成。聯隊在研究期間亦向不同持份者，包括藥房、黑水虻農場、認證公司及公眾收集意見，藉此完善計劃。

麻省理工主辦 今年逾400隊參賽

iGEM由美國麻省理工學院2003年首創，每年吸引來自世界各地的中學生、大學生、科研人員參與。今年有逾400隊來自44個國家的隊伍參賽，總參賽人數達7000以上。