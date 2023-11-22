港大圖書館111周年 館長：延戶外增座位紓不足

辦活動宣揚中華文化

伍麗娟續稱，田家炳教育圖書館近月在總館3樓重開，將辦講座、工作坊等活動，以宣揚尊重、孝悌、友愛等中華文化和全球價值。此外，總館亦會設立電子藝術（Fine Arts and Digital）相關的圖書館，冀以較新穎的空間設計，激發學生創意思考。

港大圖書館創立於1912年，今年111周年，館方早前展開慶祝活動，包括辦書籍講座、展覽。總館上月至本月初展出雕塑家高華文的《淑女》系列作品，擺放111個由青銅製成、不同女性形態的雕塑，展期本月8日結束。

高華文表示，他以約20年時間製作《淑女》系列作品，「不斷做，就像追求真善美」，鼓勵學生亦花時間探討知識。伍麗娟稱，「每個設計都獨一無二，也好像港大學生，人人都很獨特，對將來充滿期待、有夢想。」

辦雕塑展慶祝

被問紅線 稱校方靈活處事

談到辦藝術展覽有沒有「紅線」，伍麗娟說，校方出發點是「學生有何得着」，而非「如何限制」，強調大學會靈活變通處事。至於現時創作者做藝術有否限制，高華文認為創作者不應自我批評，相信要讓人評價作品好或不好，「大學也不應該有紅線，否則扼殺了求知，知識不止社會承認的東西」。