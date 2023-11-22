開學3個月3幼園停辦 教局稱兩新校註冊 重申鼓勵辦團整合

聖保羅堂合併稱租貴

教局：已為幼園提供租金資助

對於今次有幼稚園表明因不敵租金高昂，被問會否增加幼稚園租金資助，教育局昨回覆，自推出幼稚園教育計劃以來，政府為參加計劃及租校舍（包括房委會屋邨和私人處所）的幼稚園提供不同程度的租金資助，以減輕學校租金財政負擔。本報查詢多少幼稚園坐落於私人物業，局方稱沒此分項數字。

教育局表示，已將搬遷津貼倍增至每校300萬元，下學年起恆常化提供，以進一步鼓勵人口老化區的幼稚園搬到新發展區、租私人校舍的幼稚園搬到租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善幼稚園的學與教環境。

繼日前向家長發通告，聖保羅堂幼稚園（北角）昨在校網宣布合併方案，指明年9月1日起與聖保羅堂幼稚園（中環）合併，原因包括租金高昂，指政府補貼遠不足夠，又稱受疫情及移民潮等因素影響，令學生人數減少。

校方稱中環校有足夠學額

校方續稱，兩校合併後續會參加幼稚園教育計劃，又表示中環校有足夠學額供所有現讀北角校的K1（幼兒班）和K2（低班）學生入讀，包括已報名下學年（2024/25）入讀的合資格新生，校方亦會向轉讀的學生和家長提供適切協助；北角校已成立關注小組，向有需要的師生和家長提供個別支援及輔導。

本港適齡學生人口正結構性持續下跌。根據教育局昨提供數據，反映局方推算居港的3歲學齡人口未來連續3年下跌，由今年44,000人，跌約34%至2026年的29,900人。