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教育
2023年11月21日星期二
星笈中文 第111期
自行分配學位放榜 小學未收足遍全港
THEi倡允雙軌並行 籌備升格同時可申「應用科大」
有種讀書法：超級狀元 陽光背後
有種讀書法：鍾情意象 以讀帶寫
課外文言：樑上君子的脫困與自困
課外文言：題目
課外文言：參考答案
其人其事：脫險躄盜真機智？
實用寫作：從特色和意義評論方案
課外文言：題目
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【明報專訊】(1) 試解釋以下文句中標有[]號的字詞，並且將答案寫於橫線上。（4分）
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