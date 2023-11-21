自行分配學位放榜 小學未收足遍全港

黃大仙近1/4校未夠數 官小差3人達開班線

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，北區的適齡學童數字尚未跌至最低位，預料縮班情况持續，特別是弱勢學校「最後可能逼着要減兩班、減一班」。他相信教育局或會考慮到個別小學位置偏遠，容許未達開班線的小學繼續辦學，「未必需要殺校，但亦不排除此可能」。

每間小學的小一學額，一半經「自行分配學位」取錄，其餘待「統一派位」階段分派。本報翻查部分地區的小學上載至校網的「自行分配學位」結果，發現未收足學額的小學遍布港九新界。以去年有兩間小學獲「派0班」的重災區黃大仙為例，23間參與小學中，至少5間未收足學額，當中黃大仙官立小學僅錄取13人，下階段「統一派位」需至少取錄多3人才達開班線。

津小議會署任主席蘇炳輝表示，全港適齡學童持續減少，學界普遍憂慮「縮班殺校潮」，個別地區的學童人口跌幅較大，「更加擔心」。他期望教育局盡快推行全港小班教學，並將每名有特殊教育需要（SEN）的學生視作約1.5個學生計算開班數目，讓學校加強照顧他們。

錦小暫足額 復資助仍看統一派位

位於長洲、去年獲「派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，則收足13個「自行分配」學額。校長葉昌銳表示，收生結果令人鼓勵、欣喜，多次重申有賴家長信任，以及辦學團體、長洲社區的支持。不過，他稱學校仍需在「統一派位」階段吸納多3名或以上學生，才能順利開辦小一，爭取恢復全校獲資助辦學，「鬆一口氣是未可以的，始終仍存在很多很多變數」，未來將繼續接觸相關家庭，冀吸引他們為子女報讀。