明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

自行分配學位放榜 小學未收足遍全港

【明報專訊】小一「自行分配學位」昨放榜，今年有逾4.2萬名適齡學童參與，近半獲派心儀學校，滿意率創16年新高。參與派位人數跌至14年以來新低，學校自行分配學額「未填滿」情况普遍。疫情下跨境生上學一度受影響的北區，30間參與小學中至少6間未收足學額。

黃大仙近1/4校未夠數 官小差3人達開班線

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，北區的適齡學童數字尚未跌至最低位，預料縮班情况持續，特別是弱勢學校「最後可能逼着要減兩班、減一班」。他相信教育局或會考慮到個別小學位置偏遠，容許未達開班線的小學繼續辦學，「未必需要殺校，但亦不排除此可能」。

每間小學的小一學額，一半經「自行分配學位」取錄，其餘待「統一派位」階段分派。本報翻查部分地區的小學上載至校網的「自行分配學位」結果，發現未收足學額的小學遍布港九新界。以去年有兩間小學獲「派0班」的重災區黃大仙為例，23間參與小學中，至少5間未收足學額，當中黃大仙官立小學僅錄取13人，下階段「統一派位」需至少取錄多3人才達開班線。

津小議會署任主席蘇炳輝表示，全港適齡學童持續減少，學界普遍憂慮「縮班殺校潮」，個別地區的學童人口跌幅較大，「更加擔心」。他期望教育局盡快推行全港小班教學，並將每名有特殊教育需要（SEN）的學生視作約1.5個學生計算開班數目，讓學校加強照顧他們。

錦小暫足額 復資助仍看統一派位

位於長洲、去年獲「派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，則收足13個「自行分配」學額。校長葉昌銳表示，收生結果令人鼓勵、欣喜，多次重申有賴家長信任，以及辦學團體、長洲社區的支持。不過，他稱學校仍需在「統一派位」階段吸納多3名或以上學生，才能順利開辦小一，爭取恢復全校獲資助辦學，「鬆一口氣是未可以的，始終仍存在很多很多變數」，未來將繼續接觸相關家庭，冀吸引他們為子女報讀。

相關字詞﹕自行分配學位 教育局

上 / 下一篇新聞