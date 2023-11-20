浸大物理系研綠色能源教材 逾40中小學受惠

2021年5月起，陳茂興團隊與來自40多間中小學及教育機構約500個師生舉行工作坊。團隊根據浸大物理系在相關領域的研究成果，包括薄膜材料、有機太陽能電池及光學光譜學等，研發易於組裝及理解的教材工具包，向學校及機構分發，讓教師在培訓後能用相同工具教學生，增加課堂互動及趣味。

每套成本少於100元 減學校負擔

陳茂興稱，團隊製作的教材成本相宜，每套約少於100元，部分更能以3D打印機直接打印，相較一些教學工具套裝或原材料動輒上萬元，不單能大減學校負擔，同時能準備更多教材，讓更多學生觸摸及動手做實驗及受啟發，令學習過程更深刻。

有教師讚助授抽象知識 學生興趣增

曾參與工作坊的香港教師會李興貴中學，副校長韓文暄表示團隊製作的一系列教材及活動不單能減省學校的時間及成本，亦有助教師更有系統、深入及互動地教授學生較抽象的知識，大大提升學生的學習興趣。他又稱，實驗能以數據化方式呈現學生眼前，有助學習量度實驗成果，此亦是高中課程重要課題之一。