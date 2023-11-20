樹仁團隊追蹤調查447港人 年輕高學歷更易社媒成癮

樹仁大學新聞與傳播學系的研究團隊分別在2021年5月及2022年6月追蹤調查447名17歲或以上香港居民，了解他們的社交媒體成癮、即過量或不受控制地使用社交媒體的情况。結果顯示，以5分為滿分，受訪者的成癮量平均分數在一年內由1.83升至1.96分（增幅約7.1%），意即成癮產生的負面影響變得頻繁。其中，約27.3%受訪者使用社交媒體的時間「經常」或「十分經常」比原先計劃更多，23%認為長時間使用社交媒體對學業或工作產生負面影響的頻繁程度已達中度或以上水平，12.3%表示「經常」或「十分經常」有衝動想不斷使用。

12%稱經常想用 27％稱屢「超時」

研究亦指出，學歷背景為「專上學位或以上」的受訪者，較「中三或以下」、「中四至中七／專上非學位」者更易對社交媒體成癮，而「中三或以下」及「中四至中七／專上非學位」組別的成癮風險則無顯著差別。另外，「17至29歲」及「30至44歲」亦較「45至54歲」更易沉迷社交媒體，而前兩者的成癮風險則無顯著差異。

團隊指過度使用更煩躁

研究團隊表示，倘受訪者因社會變遷、個人未來或工作前景而受壓，將更頻繁使用社交媒體，甚至成癮，「年輕人會擔心未來求學和就業前景，而高學歷人士亦可能會憂慮自身發現及社會宏觀變化」。

團隊稱，過度使用社交媒體將令人變得更煩躁，帶來更大心理壓力，而社會支持亦有助成癮者減輕壓力，建議市民面對困境時避免沉溺於社交媒體，若成癮影響學業及工作表現，應尋求專業人士協助。