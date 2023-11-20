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教育
2023年11月20日星期一
常識學堂 第285期
樹仁團隊追蹤調查447港人 年輕高學歷更易社媒成癮
浸大物理系研綠色能源教材 逾40中小學受惠
2.2萬初中生閱讀學歷史 「以歌述邨」獲創意獎
嶺大辦研討會 英學者籲反思高等教育
公民點對點：北都留地建物流圈
公民點對點：香港物流 危與機
圖表開箱：膠樽回收
快問快答：中西醫協作
識讀媒體：深偽技術 製作合成影像
焦點新聞：穗盼伙港澳機場 南沙設聯運物流園
趣學STEAM：愛風愛雲因物理——岑智明
趣學STEAM：讀物理為求真理
新聞解碼：童軍籌建應變隊
新聞解碼：童軍籌建應變隊
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【明報專訊】童軍是香港制服團隊之一，童軍參與各種訓練，考取徽章，也參與義工服務，貢獻社會。香港童軍總會正籌備成立應變隊，支援政府救援工作。
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