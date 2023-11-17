筲東官中遷校前停辦中一 教局：考慮學童減少等決定

【明報專訊】筲箕灣東官立中學前年獲教育局安排遷校，原擬繼續收生，預料2026/27年轉用觀塘安達臣道石礦場新校舍。校方近日公布，下學年（2024/25）起暫停開辦中一級及不參加「中學學位分配辦法」，並宣布延至2028/29學年搬校舍後重開中一級。教育局稱，安排可避免學生跨區上學，強調考慮本港整體適齡學童人口結構性下降等因素訂定官校長遠發展方案。有中學校長預料東區中學或歡迎做法，新安排對學校和學生「雙贏」。
教育局2021年7月曾指出筲箕灣東官中遷校前會繼續收中一新生，「以維持穩定的班級結構」。被問為何改變做法，局方昨稱整體適齡學童人口結構性下降，局方審慎考慮教育政策、學齡人口變化、各區學位需求、官校整體發展需要和政府資源運用等，訂定個別官校長遠發展方案。
局方稱，筲箕灣東官中今學年開兩班中一，按中一開班上限新機制，該校連續兩學年兩班中一，下學年「封頂」兩班，不再有望開3班。局方稱該校現時各級學生均可在原校完成中學學習階段。
東區學生人數連跌4學年
根據立法會文件，東區中一學生人數由2019/20學年的2894，減至上學年（2022/23）的2586，至少連跌4個學年，4年間少308人，跌幅約11%。同屬東區的津校閩僑中學、明愛柴灣馬登基金中學均因收生不足，今學年已停辦中一級。
鄰區校長：學校學生雙贏
有相鄰校網不具名的中學校長稱，東區及灣仔區屬港島之中收生問題較嚴峻的地區，估計暫停收生主因考慮區內學生人數下跌。他認為區內學校或歡迎做法，指該校兩班中一，以25人一班計，將可釋放幾十名學生流入區內其他學校；加上搬校後學生毋須跨區返學，對學校和學生是「雙贏」。
該校長指，自己任職的學校亦班數「封頂」，預料不少中學正加強宣傳學校，以他的學校為例，盼本地和外來生源兼得，其中看準政府多項輸入人才計劃，可帶動受養人來港就學，故校方會透過辦學機構聯繫內地生，將安排他們組團來港參觀學校，同時亦積極接觸區內小學。