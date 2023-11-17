筲東官中遷校前停辦中一 教局：考慮學童減少等決定

教育局2021年7月曾指出筲箕灣東官中遷校前會繼續收中一新生，「以維持穩定的班級結構」。被問為何改變做法，局方昨稱整體適齡學童人口結構性下降，局方審慎考慮教育政策、學齡人口變化、各區學位需求、官校整體發展需要和政府資源運用等，訂定個別官校長遠發展方案。

局方稱，筲箕灣東官中今學年開兩班中一，按中一開班上限新機制，該校連續兩學年兩班中一，下學年「封頂」兩班，不再有望開3班。局方稱該校現時各級學生均可在原校完成中學學習階段。

東區學生人數連跌4學年

根據立法會文件，東區中一學生人數由2019/20學年的2894，減至上學年（2022/23）的2586，至少連跌4個學年，4年間少308人，跌幅約11%。同屬東區的津校閩僑中學、明愛柴灣馬登基金中學均因收生不足，今學年已停辦中一級。

鄰區校長：學校學生雙贏

有相鄰校網不具名的中學校長稱，東區及灣仔區屬港島之中收生問題較嚴峻的地區，估計暫停收生主因考慮區內學生人數下跌。他認為區內學校或歡迎做法，指該校兩班中一，以25人一班計，將可釋放幾十名學生流入區內其他學校；加上搬校後學生毋須跨區返學，對學校和學生是「雙贏」。

該校長指，自己任職的學校亦班數「封頂」，預料不少中學正加強宣傳學校，以他的學校為例，盼本地和外來生源兼得，其中看準政府多項輸入人才計劃，可帶動受養人來港就學，故校方會透過辦學機構聯繫內地生，將安排他們組團來港參觀學校，同時亦積極接觸區內小學。

明報記者 鄧佾文