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教育

今年306學童輕生37死 七成女生 5及10月高危

【明報專訊】近月學童自殺個案飈升，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心昨引述警方數字，指今年至今已錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡，其餘列企圖自殺。分析顯示，女生輕生佔七成，5月及10月屬高風險日子。個案中有120人即不足四成事前獲社福跟進。中心教育心理學家薛朗天表示，學童輕生原因或看似輕微，例如忘記帶功課等，「尤其是一些品學兼優（的學生）」，籲中小學加強正向教育，訓輔教師亦應按學生特質彈性處理違規。

逾六成有醫療紀錄

警方昨舉辦「港島總區校園危機處理及預防學生自殺分享會」，籲教育界及社福界重視學童輕生問題。港大防止自殺研究中心會上引述警方數字，指今年截至上周三（8日）已有306名學童輕生，其中269人獲救、37人死亡（見表），平均年齡15.8歲。輕生學童中有約62%具醫療紀錄，主要包括精神健康問題、特殊學習需要及身體健康問題等。個案中有約39%人事前獲社福跟進。

看似小事尋死 如忘帶功課

學童自殺成因依次為學校因素（37.3%）、家庭因素（28.8%）及精神健康因素（18.3%），基於學校因素自殺的個案較多集中在5月及10月，而今年更有5名身亡學童於校內輕生。薛朗天稱，部分學童的輕生原因「看似非常輕微」，如忘記帶功課、謊言遭識穿等，特別是品學兼優者「很擔心要向家長交代」，反映他們「很多時候很難面對自己的失敗，或者覺得人生中不容有錯」，形容情况令人憂慮。

籲學校天台出入口黑點上鎖

薛朗天表示，學校應檢視輕生「黑點」，例如通往高層的出入口有否上鎖、欄杆高度是否足夠等，亦可於相關位置張貼正向標語等，「只要那一刻阻止了他，他的（自殺）衝動就會即時減低很多倍」。他亦建議，中小學加強推廣正向教育，增設精神健康課程，認識到「有一些錯處是可以的」，又呼籲校內訓導組，應按學生特質給予恰當處分，「可能有些學生不能夠那麼強硬去處理」。

此外，香港青年協會督導主任陳英杰表示，近月學童輕生數字飈升或與復常相關，「大家都很希望復常，經濟復常、生活復常、學業也想復常」。他呼籲家長及學界調整對學童的要求，「學生是不是真的可以跟得到（復常的）步伐呢？可不可以放慢一點，給他們一些喘息的空間呢」？

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