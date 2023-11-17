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教育
2023年11月17日星期五
語文同樂 第672期
今年306學童輕生37死 七成女生 5及10月高危
筲東官中遷校前停辦中一 教局：考慮學童減少等決定
內地高校招港生 教局籲把握機會
楊紫瓊獲科大人文學榮譽博士
書與人生：小食部藏大滋味
書與人生：談文學 亦啖百味
閱讀文言：不受歡迎的貓頭鷹——梟將東徙
閱讀文言參考答案
文化迷因：台北的日與夜
有價講：跟孔子學言行——先行，其言而後從之
時事中文：紅白有意思
奇趣中華：飛象過河
語文小錦囊：破棋局
文化迷因：台北的日與夜
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【明報專訊】一、晚安
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今年306學童輕生37死 七成女生 5及10月高危
筲東官中遷校前停辦中一 教局：考慮學童減少等決定
內地高校招港生 教局籲把握機會
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