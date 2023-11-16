專才未成年受養人 上月批逾7000宗

立法會議員鄧飛查詢各人才輸入計劃下，一同來港的受養人入讀本港官津、直資、國際或私立學校的分類數字，及所屬年級，教育局長蔡若蓮書面回覆稱，政府沒備存受養人在港就學統計數據，因他們在港入學毋須事先獲入境處長批准，加上學校取錄他們讀中小學亦毋須向教育局申報。

教界促統計入學數字早規劃

教育局回覆表示，政府今年7項人才輸入計劃的受養人數目，單計今年10月，批准7241名18歲以下未婚及受養子女來港，其中佔比最多是「優秀人才入境計劃」，上月批出3319名受養人來港，佔該月總數約46%；「高端人才通行證計劃」（高才通）有2881宗，佔比40%；「輸入內地人才計劃」則有591宗，佔約8%。

教育局稱會為所有合資格讀公營學校的6至15歲兒童提供學位安排支援服務，接受免費中小學教育，包括經各項人才輸入計劃獲准逗留者的受養人，可來港入讀中小學。局方又稱轄下4個區域教育服務處，為有需要的合資格兒童提供學位安排服務。

津小議會署任主席蘇炳輝說，本港無論幼稚園、中小學均面對學齡人口減少的問題，學界普遍歡迎新生源，惟現階段不清楚這批受養人入讀什麼學校，如人數眾多，或影響整體教育政策安排。他建議教育局應調查和分析，助學界做好規劃，以便照顧這批學生。