明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

專才未成年受養人 上月批逾7000宗

【明報專訊】各「人才輸入計劃」帶動其受養子女來港，可入讀本地中小學和幼稚園。政府最新數字顯示，單計上月有7241名18歲以下受養人獲批來港，其中最多循「優秀人才入境計劃」，有3319人（佔46%）。綜觀今年首10個月累計數字，47,493名相關受養人獲批來港。

立法會議員鄧飛查詢各人才輸入計劃下，一同來港的受養人入讀本港官津、直資、國際或私立學校的分類數字，及所屬年級，教育局長蔡若蓮書面回覆稱，政府沒備存受養人在港就學統計數據，因他們在港入學毋須事先獲入境處長批准，加上學校取錄他們讀中小學亦毋須向教育局申報。

教界促統計入學數字早規劃

教育局回覆表示，政府今年7項人才輸入計劃的受養人數目，單計今年10月，批准7241名18歲以下未婚及受養子女來港，其中佔比最多是「優秀人才入境計劃」，上月批出3319名受養人來港，佔該月總數約46%；「高端人才通行證計劃」（高才通）有2881宗，佔比40%；「輸入內地人才計劃」則有591宗，佔約8%。

教育局稱會為所有合資格讀公營學校的6至15歲兒童提供學位安排支援服務，接受免費中小學教育，包括經各項人才輸入計劃獲准逗留者的受養人，可來港入讀中小學。局方又稱轄下4個區域教育服務處，為有需要的合資格兒童提供學位安排服務。

津小議會署任主席蘇炳輝說，本港無論幼稚園、中小學均面對學齡人口減少的問題，學界普遍歡迎新生源，惟現階段不清楚這批受養人入讀什麼學校，如人數眾多，或影響整體教育政策安排。他建議教育局應調查和分析，助學界做好規劃，以便照顧這批學生。

相關字詞﹕高才通 受養人 人才

上 / 下一篇新聞