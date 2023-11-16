兩生告母校「髮禁」歧視索償 指校方罰示眾停課 悉性別不安症仍逼剪髮

追逾10萬精神損失剪髮費等 促道歉

根據林澤駿案的入稟狀，其母校東華三院黃笏南中學曾懲罰包括林在內「較長髮、不符合校方校服儀容規定」的男學生到食物部門外示眾，其後亦於上課期間訓導主任要求「冷靜」約半小時，其間遭警告將每天處分一個缺點甚至停學，直至林澤駿剪髮。林澤駿最終在壓力下剪去長髮並因此蒙受巨大精神困擾，惟同校的長髮女生並無遭受相同懲罰。

入稟狀續稱林澤駿患有「性別不安」，校方在得悉其病况後仍要求林澤駿遵守「髮禁」，而平機會亦終止調查林澤駿的投訴，指校方做法沒違反《性別歧視條例》。

黃永熙的入稟狀則指其母校天水圍循道衛理中學在黃就讀中四時，即2021年4月19日起至該學年完結，曾懲罰蓄長髮的黃永熙禁止於課室上課，改至醫療室內通過平板電腦以視像方式上課，而選修科目卻不獲轉播。入稟狀續稱，黃永熙因未能如常上課招致同儕及教職員間的不必要關注，為其帶來嚴重情緒困擾並蒙受損失，而校方「一直了解」黃永熙患有自閉症、專注力不足及過度活躍症。

稱遭警告每天記缺點 禁足課室改視像

黃永熙入稟興訟後表示，大多學校的校規對男女學生的要求有差別，而相關差別僅基於性別，「為何女生天生比較適合留長頭髮，而男生不適合呢？這個問題其實沒有人成功解答過我」。他又指很多學校從未認真正視「髮禁」背後的歧視情况，而香港學生一直渴求一個更加寬容、更尊重學生自主的環境，冀中學教師、訓導主任了解學生為何選擇不同形象示人，關注他們的需要及偏好。

申法援未有結果 倘自費「有困難」

兩人表示，早在今年3月已申請法援，惟未獲答覆，故暫沒無律師代表，若敗訴亦只能自負訟費，「可能的確有困難，要交給我們之後再研究」。