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教育
2023年11月16日星期四
常識天下 第296期
兩生告母校「髮禁」歧視索償 指校方罰示眾停課 悉性別不安症仍逼剪髮
專才未成年受養人 上月批逾7000宗
時事懶人包：社區客廳
中外人物：王毅重掌外交部
大開眼界：生產力促進局
知識寶庫：內地本港加快佈局 無人駕駛新時代
EMO收件匣：約會軟件
放眼經濟：綠色債券
世界之趣：正宗法式糕點
世界之趣：經典的法式糕點甜品
新聞有常識：中國礦產儲量大增
你是誰：平民教宗方濟各
你是誰：平民教宗方濟各
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【明報專訊】現任教宗方濟各生於阿根廷，有「平民教宗」之稱，他愛與人為伍、常關心大眾，特別是貧窮及弱勢者，日常言行就如尋常百姓一樣。有着「貼地」、親民形象的教宗，兒時志願是當屠夫！
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兩生告母校「髮禁」歧視索償 指校方罰示眾停課 悉性別不安症仍逼剪髮
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