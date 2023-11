【明報專訊】《飢餓遊戲》(The Hunger Games)電影三部曲(共4齣電影)改編自美國編劇兼作家蘇珊柯林斯(Suzanne Collins)同名系列小說,故事中推翻獨裁、反極權信息觸動全球年輕觀眾。睽違8年,系列將於明天(11月16日)迎來前傳電影《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes),一解施惠國總統史諾的成魔之路。