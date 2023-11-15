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教育
2023年11月15日星期三
語文同樂 第671期
小學科學增教國家航天成就與國安 須了解事迹欣賞貢獻 教師料可培養對國家好感
學與教博覽下月舉行 研討會分享國安教育經驗
大人ing：玩物養志
大人ing：愛玩出創意 玩物說故事--香港重機
大人ing：事物在流逝 創作記日常
視聽之娛：總統史諾成魔之路——《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》
粵學粵趣：無啦啦
詞中物：搖搖欲墜的秋意：關天林〈薄荷〉
Talk of the town : Telemarketing calls
Talk of the town : Telemarketing calls mount up by 80 percent
Talk of the town Answers
Comic : Why does biodiversity matter?
Game
Game Answers
大人ing：玩物養志
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【明報專訊】古人常說玩物喪志，中國詩畫家木心對此另有解讀：
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視聽之娛：總統史諾成魔之路——《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》
粵學粵趣：無啦啦
詞中物：搖搖欲墜的秋意：關天林〈薄荷〉
Talk of the town : Telemarketing calls
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Talk of the town Answers
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Game
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