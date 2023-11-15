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教育

學與教博覽下月舉行 研討會分享國安教育經驗

【明報專訊】「學與教博覽2023」下月13至15日舉行，將辦逾270場活動，盼吸引逾1.5萬人到場。部分研討會將以「國安與國民教育」為主題，例如由法律界選委、大律師范凱傑主講的「國家安全——從法律到學校教育：由實踐出發」。有份策展的教育城行政總監魏遠強表示，不少教師反映難以拿揑《港區國安法》內容，故邀請具推展國安教育經驗者分享。

博覽亦邀請大專、中學界代表分享「國民教育的理念與實踐」及「以遊戲化學習推動國民教育」。魏遠強稱，國安與國民教育屬「近年較重要」議題，部分教師未必完全掌握國安法各條例含意、適用範圍或「要教得幾深入」，故籌辦研討會予學界交流。其餘活動則包括「人工智能（AI）教育應用」及「大灣區創新教育」。魏解釋，近年AI發展日新月異，生成式AI更為教育界帶來「翻天覆地的改變」，近年國家及香港政策均強調融入大灣區發展，希望博覽能增加兩地教育界交流。他稱，博覽已邀請各地學者分析AI教育趨勢、如何將AI應用於學與教等，亦有大灣區學校代表赴港，分享在創新與科技教育上的案例。

今屆博覽以「共塑教育 駕馭幻變」為主題，逾520攤位展示各地教育動向、資源和配套，專區展示學生學習成品。今屆起邀請高小、中學及大專生擔任學生大使，帶領導賞團及支援研討會等，加強學生參與度。

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