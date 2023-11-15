學與教博覽下月舉行 研討會分享國安教育經驗

博覽亦邀請大專、中學界代表分享「國民教育的理念與實踐」及「以遊戲化學習推動國民教育」。魏遠強稱，國安與國民教育屬「近年較重要」議題，部分教師未必完全掌握國安法各條例含意、適用範圍或「要教得幾深入」，故籌辦研討會予學界交流。其餘活動則包括「人工智能（AI）教育應用」及「大灣區創新教育」。魏解釋，近年AI發展日新月異，生成式AI更為教育界帶來「翻天覆地的改變」，近年國家及香港政策均強調融入大灣區發展，希望博覽能增加兩地教育界交流。他稱，博覽已邀請各地學者分析AI教育趨勢、如何將AI應用於學與教等，亦有大灣區學校代表赴港，分享在創新與科技教育上的案例。

今屆博覽以「共塑教育 駕馭幻變」為主題，逾520攤位展示各地教育動向、資源和配套，專區展示學生學習成品。今屆起邀請高小、中學及大專生擔任學生大使，帶領導賞團及支援研討會等，加強學生參與度。