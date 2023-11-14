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教育
2023年11月14日星期二
星笈中文 第110期
公民科內地考察 多選兩天以上行程 本學年26項1至5天團 教局：廣深滬團受歡迎
都大開辦新課程 培訓互動娛樂人才
五成青少年情緒困擾 不足一半人願意傾訴
文本細讀：自我囚禁的理想追求——卡夫卡〈飢餓藝術家〉
文本細讀：我的忠誠，你的怪胎
朱sir教寫作：選材做不好 立意豈能高？
朱sir教寫作：3招鍛煉文章選材
實用寫作：交流活動增體驗助成長
文本細讀：自我囚禁的理想追求——卡夫卡〈飢餓藝術家〉
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【明報專訊】年輕就是在追尋自我和磨平稜角之間留下最多印記的時候，在人工智能的時代，愈來愈多生命色彩都向電腦繳械了，年輕的靈光又如何不早早消逝呢？
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公民科內地考察 多選兩天以上行程 本學年26項1至5天團 教局：廣深滬團受歡迎
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